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В Лондоне прошел многотысячный митинг против Трампа
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В Лондоне прошел многотысячный митинг против Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В субботу противники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели второй раунд акций протеста, направленных против его визита в Великобританию.
Тысячи демонстрантов заполонили центр Лондона, создав немало проблем для туристов и автомобилистов. На этот раз противника Трампа они объединились с теми, кто выступает против ограничений на миграцию. По итогам дня полиция задержала больше 10 человек, передает РИА «Новости».
Тем временем сторонники Трампа, которых набралось несколько сотен человек, собрались у посольства США и оттуда двинулись колонной в центр Лондона. В Скотланд-Ярде сообщили о задержании 12 протестующих, в основном по подозрению в нарушении общественного порядка.
Акции протеста сопровождали сотни сотрудников полиции, в том числе конной и вооруженной. На всех улицах, по которым проходили митингующие, были возведены барьеры.
В пятницу на улицы британской столицы в знак протеста против визита Трампа собирались выйти около 60 тыс. человек.
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