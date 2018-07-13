Десятки тысяч человек встретили Трампа в Лондоне протестным маршем

Соединенное Королевство. В лондонских протестных акциях приняли участие десятки тысяч человек, недовольных визитом американского лидера Дональда Трампа

"Трамп, убирайся домой! Трамп — это заболевание!", — приводит РИА Новости лозунги вышедших на протест людей.

В акции участвуют представители профсоюзов, женских организаций и правозащитники, которые недовольны как политикой Трампа, так и его личным отношением к различным слоям населения. Официальное число протестующих пока не сообщается.

"Он не должен быть здесь, его не следует принимать в нашей стране. Мы хотим, чтобы он поскорее уехал и никогда больше не возвращался", — цитирует информагентство одну из участниц шествия.

Ранее протестующие подняли в воздух наполненный гелием гигантский воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца с мобильным телефоном в руке.