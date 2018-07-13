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Десятки тысяч человек встретили Трампа в Лондоне протестным маршем
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Десятки тысяч человек встретили Трампа в Лондоне протестным маршем 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В лондонских протестных акциях приняли участие десятки тысяч человек, недовольных визитом американского лидера Дональда Трампа в Соединенное Королевство.
"Трамп, убирайся домой! Трамп — это заболевание!", — приводит РИА Новости лозунги вышедших на протест людей.
В акции участвуют представители профсоюзов, женских организаций и правозащитники, которые недовольны как политикой Трампа, так и его личным отношением к различным слоям населения. Официальное число протестующих пока не сообщается.
"Он не должен быть здесь, его не следует принимать в нашей стране. Мы хотим, чтобы он поскорее уехал и никогда больше не возвращался", — цитирует информагентство одну из участниц шествия.
Ранее протестующие подняли в воздух наполненный гелием гигантский воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца с мобильным телефоном в руке.
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