Ещё
Лавров обсудил с бывшим президентом Мадагаскара российско-малагасийские связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров обсудил с бывшим президентом Мадагаскара российско-малагасийские связи 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в пятницу с бывшим президентом Мадагаскара Дидье Рациракой, который находится в Москве с частным визитом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы была отмечена позитивная динамика развития традиционно дружественных российско-малагасийских связей в различных областях, важность наращивания многопланового взаимодействия, включая регулярные межпарламентские обмены, встречи представителей политических и деловых кругов", — указали в дипведомстве.
Лавров также подчеркнул личный вклад Рацираки в укрепление двусторонних отношений и констатировал востребованность дальнейших усилий по расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. «В свою очередь Рацирака дал высокую оценку российской внешней политике, усилиям нашей страны по формированию полицентричного мира, обеспечивающего условия для безопасного и устойчивого развития всех государств, противодействию острым глобальным вызовам, разблокированию конфликтов на Африканском континенте», — добавили на Смоленской площади.
ТАСС: последние новости
Путин выступит в МИД на совещании российских послов и постпредов Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты111
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение