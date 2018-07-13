Лавров обсудил с бывшим президентом Мадагаскара российско-малагасийские связи

"В ходе беседы была отмечена позитивная динамика развития традиционно дружественных российско-малагасийских связей в различных областях, важность наращивания многопланового взаимодействия, включая регулярные межпарламентские обмены, встречи представителей политических и деловых кругов", — указали в дипведомстве.

Лавров также подчеркнул личный вклад Рацираки в укрепление двусторонних отношений и констатировал востребованность дальнейших усилий по расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. «В свою очередь Рацирака дал высокую оценку российской внешней политике, усилиям нашей страны по формированию полицентричного мира, обеспечивающего условия для безопасного и устойчивого развития всех государств, противодействию острым глобальным вызовам, разблокированию конфликтов на Африканском континенте», — добавили на Смоленской площади.