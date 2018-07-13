Две трети россиян одобряют политику Путина

Политику Путина одобряют 63,4% респондентов, 31,2% положительно ценивают деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства. Эти показатели, как отмечается, на 1-2% выше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, ВЦИОМ составил общий рейтинг государственных деятелей.

Они добавили, что наиболее заметное снижение антирейтинга зафиксировано в отношении правительства — с 46,8 до 44,7%

Опрос был проведен в 80 регионах страны среди, участие в нем приняли 1600 респондентов.