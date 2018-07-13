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Две трети россиян одобряют политику Путина
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Две трети россиян одобряют политику Путина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Политику Путина одобряют 63,4% респондентов, 31,2% положительно ценивают деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства. Эти показатели, как отмечается, на 1-2% выше, чем на предыдущей неделе.
Кроме того, ВЦИОМ составил общий рейтинг государственных деятелей.
«Показатели доверия в целом стабильны. По среднему за неделю со 2 по 8 июля показатель Владимира Путина составляет 37,6%. Второе место в списке занимает Сергей Шойгу, по последним данным, — 14,3%, третье — Сергей Лавров — 12,1%. Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский — 29,0%», — отмечают социологи.
Они добавили, что наиболее заметное снижение антирейтинга зафиксировано в отношении правительства — с 46,8 до 44,7%
Опрос был проведен в 80 регионах страны среди, участие в нем приняли 1600 респондентов.
«ФедералПресс» напоминает, что с 25 июня по 1 июля деятельность Владимира Путина одобряли 62% россиян, Медведева — 29,5%, а кабинета министров — 36%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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