На встречу Трампа и Путина отвели треть суток 

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая запланирована на 16 июля, пройдет с 8:00 до 16:00. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Финляндии.
Как пояснили в финском внешнеполитическом ведомстве, более подробная информация появится позднее.
Ранее в июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп в Хельсинки обсудят «темы, которые захотят». Он отметил, что формальную бумагу с темами для обсуждения подготавливать не планируется, однако уточнил, что на повестке дня будут стоять, в том числе, вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и на Украине.