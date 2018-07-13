Gurdian: Трамп принес Мэй вместо вина и цветов «словесную гранату»

Однажды Трамп сравнил свои отношения с Мэй с отношениями между бывшими президентом США Рональдом Рейганом и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер . Вероятно, это сравнение теперь отменяется, отмечает издание.

Трамп снова нарушил стандартный этикет дипломатии, встретив Мэй не с цветами или бутылкой вина, но «словесной гранатой».

В интервью газете The Sun после первого дня своего визита в Великобританию Трамп сообщил журналистам, что сказал Мэй «как сделать» Brexit, но «она меня не послушала», добавил он.

The Guardian пишет, что эгоизм Трампа и вера в его собственные навыки заключения сделок таковы, что он предполагает, будто один может исправить ситуацию. Мало кто считает, что он изучил стопки документов или «сложную паутину» законов.