МИД РФ: решение Греции о передаче россиянина Винника Франции принято под давлением извне

"Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях. Сегодня вслед за недружественными действиями по высылке российских дипломатов и запрету на въезд для ряда российских граждан принято решение о передаче гражданина Российской Федерации Александра Винника Франции, — указали в дипведомстве. — Очевидно, что подобные действия не могут игнорироваться российской стороной".