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МИД РФ: решение Греции о передаче россиянина Винника Франции принято под давлением извне
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МИД РФ: решение Греции о передаче россиянина Винника Франции принято под давлением извне 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Действия греческих властей, которые под давлением извне приняли решение о выдаче Франции гражданина РФ Александра Винника, не будут проигнорированы. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
"Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях. Сегодня вслед за недружественными действиями по высылке российских дипломатов и запрету на въезд для ряда российских граждан принято решение о передаче гражданина Российской Федерации Александра Винника Франции, — указали в дипведомстве. — Очевидно, что подобные действия не могут игнорироваться российской стороной".
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