Алексей Якубин: Белый Дом не готов работать с Порошенко напрямую

«Для Порошенко это было сверхважно — показать внутренней аудитории, что у него до сих пор есть связь с Трампом и что Белый дом его не списал в утиль. Тем самым президент показывает своим конкурентам, что, мол, я на связи с Дональдом Трампом и на мне рано ставить крест. Ведь информация по поводу будущего не просто так появляется. Даже американский народный республиканский институт проводит опросы и они показывают, что у Порошенко есть проблемы с рейтингом и с избранием», — выдвинул свою версию политолог.

политолог Алексей Якубин

Он предполагает, что если главы Украины США и побеседовали наедине, то речь, скорее всего и учитывая характер Трампа, шла в меньше степени о «Северном Потоке-2» и в большей — о том, как президент украинского государства ориентируется на всякие бизнес-проекты. Например, будут ли дальше украинцы закупать американское оружие, американский уголь и американские же тепловозы.

Мало того, подчеркнул политолог, на своей большой пресс-конференции Дональд Трамп очень обобщенно упомянул Украину, и это показательно — для Белого дома Петр Порошенко не совсем близкий кандидат, не тот, с кем активно он готов работать напрямую.

«А Порошенко, спросив Трампа о Крыме , получил ответ: мол, Россия вкладывается в Керченский мост, построила базу для подлодок, а вообще во всем виноват Обама. Трамп создал интригу. Он использует стратегию, которую мы хорошо знаем — обвинение «папередников», — добавил Якубин. 12 июля в Брюсселе на саммите НАТО лидеры Украины и США обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

«Да, встреча была», — сказал источник в Администрации президента , отметив, что встреча прошла в соответствии с графиком и продлилась около 20 минут. Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет.

В свою очередь, газета «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Порошенко и Трамп «обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере». Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.