Путин проведет встречи с приехавшими на финал ЧМ-2018 зарубежными лидерами

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства проведет встречи с лидерами Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить гала-концерт в Большом театре, посвященный завершению чемпионата мира 2018 года.