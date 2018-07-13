Ещё
Путин проведет встречи с приехавшими на финал ЧМ-2018 зарубежными лидерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проведет встречи с приехавшими на финал ЧМ-2018 зарубежными лидерами 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства проведет встречи с лидерами Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии, сообщает ТАСС.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить гала-концерт в Большом театре, посвященный завершению чемпионата мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
В Кремле обеспокоены угрозами санкций в адрес России и ФРГ из-за СП-2 В ОАЭ защитили ОПЕК от критики Трампа Толстой рассказал, когда Россия примет решение об участии в ПА ОБСЕ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты111
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение