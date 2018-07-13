Клишас прокомментировал предложение о реформировании муниципального фильтра

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Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что созданная при Администрации Президента РФ рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства после выборов в сентябре обсудит вопросы реформирования муниципального фильтра и переноса единого дня голосования. Это, по её словам, может вылиться в конкретные предложения для парламента и главы государства.

«Я необходимости в изменениях пока не вижу, но готов к конструктивной дискуссии по этому вопросу», — сказал Андрей Клишас, который входит в состав рабочей группы, отметив, что в данной дискуссии обязательно должны участвовать политические партии и регионы.