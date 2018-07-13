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Клишас прокомментировал предложение о реформировании муниципального фильтра
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Клишас прокомментировал предложение о реформировании муниципального фильтра 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас пока не видит необходимости в реформировании муниципального фильтра и переносе единого дня голосования, но он готов к конструктивной дискуссии по этой теме, передаёт РИА «Новости».
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Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что созданная при Администрации Президента РФ рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства после выборов в сентябре обсудит вопросы реформирования муниципального фильтра и переноса единого дня голосования. Это, по её словам, может вылиться в конкретные предложения для парламента и главы государства.
«Я необходимости в изменениях пока не вижу, но готов к конструктивной дискуссии по этому вопросу», — сказал Андрей Клишас, который входит в состав рабочей группы, отметив, что в данной дискуссии обязательно должны участвовать политические партии и регионы.
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