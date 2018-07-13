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Мэй и Трамп намерены противостоять «дестабилизирующей деятельности» Ирана
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Мэй и Трамп намерены противостоять «дестабилизирующей деятельности» Ирана 

РИА Новости 37 минут назад
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они с президентом США Дональдом Трампом сошлись на необходимости противостоять «дестабилизирующей деятельности» Ирана в ближневосточном регионе.
"Необходимо противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Сегодня мы обсудили также, как можно противостоять Ирану в Йемене и уменьшить страдания людей", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции в загородной резиденции британского премьера Чекерс в графстве Бакингемшир.
Они также обсудили ряд других международных проблем. В частности, Мэй и Трамп сошлись на необходимости продолжать процесс денуклеаризации Северной Кореи.
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