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В. Путин подписал указ о праздновании столетия ЦАГИ им. Н. Жуковского
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В. Путин подписал указ о праздновании столетия ЦАГИ им. Н. Жуковского 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского (ЦАГИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с исполняющимся в 2018 г. 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Жуковского постановляю: провести в 2018 г. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского», — говорится в документе.
Согласно указу, правительству РФ поручено создать в двухмесячный срок оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и разработать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея ЦАГИ.
Помимо этого, В. Путин рекомендовал органам госвласти субъектов РФ, заинтересованным научным и образовательным организациям, принять участие в праздновании столетия института.
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