В. Путин подписал указ о праздновании столетия ЦАГИ им. Н. Жуковского

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского (ЦАГИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В связи с исполняющимся в 2018 г. 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Жуковского постановляю: провести в 2018 г. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского», — говорится в документе. Согласно указу, правительству РФ поручено создать в двухмесячный срок оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и разработать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея ЦАГИ. Помимо этого, В. Путин рекомендовал органам госвласти субъектов РФ , заинтересованным научным и образовательным организациям, принять участие в праздновании столетия института.