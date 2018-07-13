В. Путин подписал указ о праздновании столетия ЦАГИ им. Н. Жуковского 

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского (ЦАГИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с исполняющимся в 2018 г. 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Жуковского постановляю: провести в 2018 г. мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Жуковского», — говорится в документе.
Согласно указу, правительству РФ поручено создать в двухмесячный срок оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и разработать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея ЦАГИ.
Помимо этого, В. Путин рекомендовал органам госвласти субъектов РФ, заинтересованным научным и образовательным организациям, принять участие в праздновании столетия института.