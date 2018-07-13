Путин подписал указ о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского

"В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского постановляю: провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского", — говорится в тексте указа.

Также Путин поручил правительству РФ за два месяца создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и продумать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея института.