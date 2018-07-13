Ещё
Путин подписал указ о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал указ о праздновании 100-летия ЦАГИ имени Жуковского 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского постановляю: провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского", — говорится в тексте указа.
Также Путин поручил правительству РФ за два месяца создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, утвердить его состав и продумать план основных мероприятий для проведения празднования юбилея института.
Кроме того, президент рекомендовал органам власти субъектов РФ, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в проводимых мероприятиях.
Последние новости
Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ "Мы не собирались уходить": как погибала 12-я погранзастава Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал86
Крымский мост разоряет Украину315
Россиянин избил дипломата в самолете130
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс66
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение