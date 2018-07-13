В плену Морфея: политиков поразила эпидемия сна 

Политики тоже люди, в этом никто не сомневался. Однако иногда они бьют все рекорды, например, не могут противостоять сну на важных мероприятиях, где решаются судьбы страны или даже мира. News.ru подготовил подборку с политиками, которые позволили себе отдыхать на официальных мероприятиях.
Президент Чехии Милош Земан
Сидящий на стуле в закрытой позе политик дал почву для шуток в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что президент Чехии просто «занял особую позицию» по некоторым международным вопросам, а кто-то усмотрел в поведении Земана «сидячую забастовку».
Как политики засыпали в России
Леонид Слуцкий
Депутат Госдумы уснул прямо перед Владимиром Путиным на встрече с Советом законодателей РФ. Парламентарий пробудился как раз к концу выступления главы государства, однако его крепкий здоровый сон успели зафиксировать телекамеры.
Это не первый случай, когда депутат погрузился в сон на публичном мероприятии. В марте депутат вздремнул во время послания Путина Федеральному собранию.
Депутат стал известен всей стране после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Журналистки Дарья Жук и Фарида Рустамова публично обвинили политика в непристойном поведении, однако Комиссия Государственной думы по этике Слуцкого оправдала.
Лидер Чечни присоединился к коллеге Слуцкому и тоже задремал во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. На фотографиях видно, как лидер Чечни мирно спит в плотном окружении политиков и чиновников.
Сам Кадыров отрицает, что заснул на мероприятии. Политик признался, что вообще мало спит, потому что ему некогда.
Пресс-секретаря президента РФ заметили спящим на мероприятии международного уровня. Пескова клонило в сон на совместной пресс-конференции президентов России и Турции 10 октября 2016 года в Стамбуле. Спикер Кремля продолжал мирно дремать, даже когда слово взял Владимир Путин.
«Рекордсмен» по засыпанию на публике впервые вздремнул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Позже Медведев погрузился в сон во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Среди всех мероприятий послание президента РФ безусловно лидирует по количеству спящих политиков в зале.
Турецкий лидер тоже успел поспать на совместной пресс-конференции в октябре 2017 года, однако не перед Владимиром Путиным, а перед президентом Украины Петром Порошенко.
Во время речи украинского лидера Эрдоган долго пытался справиться с зевотой, однако это ему не удалось, и турецкий лидер просто закрыл глаза. Отдельного внимания заслуживает реакция Порошенко, который принялся постукивать рукой по столу, чтобы привлечь к себе внимание утомлённого коллеги.
Экс-президента США утомила речь бывшего лидера Польши Бронислава Коморовского. Обама приехал в Варшаву 4 июня на саммит стран «Большой семёрки». Журналисты объяснили поведение президента США насыщенным графиком: кроме Польши, Обаме предстояло посетить Бельгию и Францию, и уложиться всего в три дня.
Труднее было объяснить аналогичную реакцию на Обаму Бронислава Коморовского.
Министр обороны КНДР
Нетрудно догадаться, чем закончился сон главы Минобороны Хён Ён Чхоля во время военного мероприятия. Лидер КНДР Ким Чен Ын пришёл в ярость, когда узнал от разведки о «возмутительном» поведении военнослужащего. Главу вооружённых сил Северной Кореи расстреляли прямо на территории военного училища в Пхеньяне из зенитного орудия.