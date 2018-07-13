В плену Морфея: политиков поразила эпидемия сна

Политики тоже люди, в этом никто не сомневался. Однако иногда они бьют все рекорды, например, не могут противостоять сну на важных мероприятиях, где решаются судьбы страны или даже мира. News.ru подготовил подборку с политиками, которые позволили себе отдыхать на официальных мероприятиях.

Брюсселе. Чешский лидер умудрился заснуть прямо во время фотосессии на полях саммита НАТО

Сидящий на стуле в закрытой позе политик дал почву для шуток в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что президент Чехии просто «занял особую позицию» по некоторым международным вопросам, а кто-то усмотрел в поведении Земана «сидячую забастовку».

Как политики засыпали в России

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы уснул прямо перед Владимиром Путиным на встрече с Советом законодателей РФ. Парламентарий пробудился как раз к концу выступления главы государства, однако его крепкий здоровый сон успели зафиксировать телекамеры.

Это не первый случай, когда депутат погрузился в сон на публичном мероприятии. В марте депутат вздремнул во время послания Путина Федеральному собранию.

Депутат стал известен всей стране после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Журналистки Дарья Жук Фарида Рустамова публично обвинили политика в непристойном поведении, однако Комиссия Государственной думы по этике Слуцкого оправдала.

Лидер Чечни присоединился к коллеге Слуцкому и тоже задремал во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. На фотографиях видно, как лидер Чечни мирно спит в плотном окружении политиков и чиновников.

Сам Кадыров отрицает, что заснул на мероприятии. Политик признался, что вообще мало спит, потому что ему некогда.

Пресс-секретаря президента РФ заметили спящим на мероприятии международного уровня. Пескова клонило в сон на совместной пресс-конференции президентов России и Турции 10 октября 2016 года в Стамбуле . Спикер Кремля продолжал мирно дремать, даже когда слово взял Владимир Путин.

«Рекордсмен» по засыпанию на публике впервые вздремнул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи

Позже Медведев погрузился в сон во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Среди всех мероприятий послание президента РФ безусловно лидирует по количеству спящих политиков в зале.

Петром Порошенко. Турецкий лидер тоже успел поспать на совместной пресс-конференции в октябре 2017 года, однако не перед Владимиром Путиным, а перед президентом Украины

Во время речи украинского лидера Эрдоган долго пытался справиться с зевотой, однако это ему не удалось, и турецкий лидер просто закрыл глаза. Отдельного внимания заслуживает реакция Порошенко, который принялся постукивать рукой по столу, чтобы привлечь к себе внимание утомлённого коллеги.

Экс-президента США утомила речь бывшего лидера Польши Бронислава Коморовского. Обама приехал в Варшаву 4 июня на саммит стран «Большой семёрки». Журналисты объяснили поведение президента США насыщенным графиком: кроме Польши, Обаме предстояло посетить Бельгию Францию , и уложиться всего в три дня.

Труднее было объяснить аналогичную реакцию на Обаму Бронислава Коморовского.