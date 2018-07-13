Ещё
В плену Морфея: политиков поразила эпидемия сна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В плену Морфея: политиков поразила эпидемия сна 

News.ru 1 час назад
Политики тоже люди, в этом никто не сомневался. Однако иногда они бьют все рекорды, например, не могут противостоять сну на важных мероприятиях, где решаются судьбы страны или даже мира. News.ru подготовил подборку с политиками, которые позволили себе отдыхать на официальных мероприятиях.
Президент Чехии Милош Земан
Чешский лидер умудрился заснуть прямо во время фотосессии на полях саммита НАТО в Брюсселе.
Сидящий на стуле в закрытой позе политик дал почву для шуток в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что президент Чехии просто «занял особую позицию» по некоторым международным вопросам, а кто-то усмотрел в поведении Земана «сидячую забастовку».
Как политики засыпали в России
Леонид Слуцкий
Депутат Госдумы уснул прямо перед Владимиром Путиным на встрече с Советом законодателей РФ. Парламентарий пробудился как раз к концу выступления главы государства, однако его крепкий здоровый сон успели зафиксировать телекамеры.
Это не первый случай, когда депутат погрузился в сон на публичном мероприятии. В марте депутат вздремнул во время послания Путина Федеральному собранию.
Депутат стал известен всей стране после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Журналистки Дарья Жук и Фарида Рустамова публично обвинили политика в непристойном поведении, однако Комиссия Государственной думы по этике Слуцкого оправдала.
Рамзан Кадыров
Лидер Чечни присоединился к коллеге Слуцкому и тоже задремал во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. На фотографиях видно, как лидер Чечни мирно спит в плотном окружении политиков и чиновников.
Сам Кадыров отрицает, что заснул на мероприятии. Политик признался, что вообще мало спит, потому что ему некогда.
Дмитрий Песков
Пресс-секретаря президента РФ заметили спящим на мероприятии международного уровня. Пескова клонило в сон на совместной пресс-конференции президентов России и Турции 10 октября 2016 года в Стамбуле. Спикер Кремля продолжал мирно дремать, даже когда слово взял Владимир Путин.
Дмитрий Медведев
«Рекордсмен» по засыпанию на публике впервые вздремнул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Позже Медведев погрузился в сон во время послания Владимира Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Среди всех мероприятий послание президента РФ безусловно лидирует по количеству спящих политиков в зале.
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий лидер тоже успел поспать на совместной пресс-конференции в октябре 2017 года, однако не перед Владимиром Путиным, а перед президентом Украины Петром Порошенко.
Во время речи украинского лидера Эрдоган долго пытался справиться с зевотой, однако это ему не удалось, и турецкий лидер просто закрыл глаза. Отдельного внимания заслуживает реакция Порошенко, который принялся постукивать рукой по столу, чтобы привлечь к себе внимание утомлённого коллеги.
Барак Обама
Экс-президента США утомила речь бывшего лидера Польши Бронислава Коморовского. Обама приехал в Варшаву 4 июня на саммит стран «Большой семёрки». Журналисты объяснили поведение президента США насыщенным графиком: кроме Польши, Обаме предстояло посетить Бельгию и Францию, и уложиться всего в три дня.
Труднее было объяснить аналогичную реакцию на Обаму Бронислава Коморовского.
Министр обороны КНДР
Нетрудно догадаться, чем закончился сон главы Минобороны Хён Ён Чхоля во время военного мероприятия. Лидер КНДР Ким Чен Ын пришёл в ярость, когда узнал от разведки о «возмутительном» поведении военнослужащего. Главу вооружённых сил Северной Кореи расстреляли прямо на территории военного училища в Пхеньяне из зенитного орудия.
News.ru: последние новости
Финны выпустили пиво ко встрече Путина и Трампа Делегация России покинула зал заседаний в ОБСЕ Лавров назвал политику Запада бездоказательной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал86
Крымский мост разоряет Украину315
Россиянин избил дипломата в самолете130
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс66
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение