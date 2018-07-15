Путин встретился с Орбаном

Президент России Владимир Путин в воскресенье в Кремле принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приехал в Москву на финал Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент RNS.
«Безусловно, рад возможности с вами поговорить по нашим текущим делам, они развиваются в позитивном ключе», — сказал Путин в начале встречи.
По словам российского лидера, рост товароборота России и Венгрии в 2017 году составил 25%, а в этом году он продолжает расти такими же темпами.
Вместе с Орбаном во встрече участвуют президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи и посол страны в РФ Янош Балла. Российская сторона представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым, а также главой министерства здравохранения Вероникой Скворцовой.