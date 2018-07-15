Ещё
Путин встретился с Орбаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в воскресенье в Кремле принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приехал в Москву на финал Чемпионата мира по футболу, передает корреспондент RNS.
«Безусловно, рад возможности с вами поговорить по нашим текущим делам, они развиваются в позитивном ключе», — сказал Путин в начале встречи.
По словам российского лидера, рост товароборота России и Венгрии в 2017 году составил 25%, а в этом году он продолжает расти такими же темпами.
Вместе с Орбаном во встрече участвуют президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи и посол страны в РФ Янош Балла. Российская сторона представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым, а также главой министерства здравохранения Вероникой Скворцовой.
Rambler News Service: последние новости
МИД России прокомментировал выступление Порошенко в почти пустом зале Путин на год продлил контрсанкции Додон: Молдавия не будет дружить с Западом против России
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»217
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ68
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии57
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика13
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение