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Рейтинг одобрения работы Путина повысился
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Рейтинг одобрения работы Путина повысился 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Действия президента России Владимира Путина одобряют 63,4 процента россиян, что на 1,44 процента больше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 13 июля.
Согласно исследованию, показатель доверия Владимира Путина — 37,6 процента. Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева поддерживают 31,2 процента респондентов, у правительства это показатель выше — 38 процентов.
В июне эксперты ВЦИОМ фиксировали снижение рейтингов доверия к президенту, премьер-министру и членам кабинета министров. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов связывал это явление с анонсированной правительством пенсионной реформой и резким скачком цен на бензин.
В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти.
В середине июня кабинет министров анонсировал поэтапное повышение пенсионного возраста.
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Комментарии24  Ещё 13 источников 
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