Рейтинг Путина подрост на фоне общего падения

Рейтинг одобрения работы президента и правительства России незначительно вырос за неделю на фоне общего падения, наблюдаемого с начала июня 2018 года. Именно тогда было объявлено о запуске пенсионной реформы и увеличении НДС.

Со 2 по 8 июля рейтинг президента вырос на 0,9 п.п., следует из сообщения ВЦИОМ . При этом в последние полтора месяца наблюдается общее снижение доверия к Путину . За это время его рейтинг упал на 17 п.п.

Так по ситуации на 20 мая работу президента одобряли 80,3% опрошенного ВЦИОМ населения, 10 июня — 77,1%, 13 июля — 63,4%.

Политологи связывают падение популярности Владимира Путина с инициативой повышения пенсионного возраста. Ранее президент страны неоднократно заявлял, что не собирается его поднимать.