Ещё
МИД России выразил протест послу Греции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал

МИД России выразил протест послу Греции в связи с высылкой дипломатов 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: ТАСС
МИД России вызвал посла Греции и выразил решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов.
В ведомстве напомнили, что двое российских дипломатов были высланы из Греции, ещё двум гражданам России был запрещён въезд в страну.
>> Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтверждённую фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — говорится в заявлении.
Как отметили дипломаты, за подобным антироссийским решением Греции стоят США, которые открыто поддерживают «данные действия в заявлении Госдепа».
Ранее СМИ сообщили, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.
В российском МИД, комментируя произошедшее, отметили, что в подобных ситуациях следует зеркальный ответ.
RT на русском: последние новости
Лавров обеспокоен действиями властей Франции в отношении RT Лавров прокомментировал политику Запада в отношении России В НАТО отметили, что оставшиеся команды на ЧМ-2018 являются членами альянса
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин избил дипломата в самолете110
Крымский мост разоряет Украину227
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал22
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс56
Коллекторы устроили москвичу гей-травлю за чужой долг28
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение