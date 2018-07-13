МИД России выразил протест послу Греции

МИД России вызвал посла Греции и выразил решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов.
В ведомстве напомнили, что двое российских дипломатов были высланы из Греции, ещё двум гражданам России был запрещён въезд в страну.
«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтверждённую фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — говорится в заявлении.
Как отметили дипломаты, за подобным антироссийским решением Греции стоят США, которые открыто поддерживают «данные действия в заявлении Госдепа».
Ранее СМИ сообщили, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.
В российском МИД, комментируя произошедшее, отметили, что в подобных ситуациях следует зеркальный ответ.