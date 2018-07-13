Готовит ли Трамп «британский майдан»

Американский президент Дональд Трамп в свойственной ему резкой манере с наскоку ворвался в британскую внутреннюю политику. Он подвергнул жесткой обструкции премьер-министра Терезу Мэй, к которой он как раз прибыл в пятницу в гости, а затем и вовсе подобрал ей замену. Трамп раскритиковал Мэй за то, что она не прислушалась к его советам о способе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и предупредил Лондон о последствиях мягкого варианта «брекзита».

«Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала», — заявил Трамп газете Sun. Он также заявил, что такое поведение Мэй «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном.

Впрочем, затем он немного смягчил свои нападки, назвав отношения с главой британского правительства «очень крепкими». По его словам, лидеры, возможно, никогда не достигали такого уровня отношений, как во время официального ужина в Бленхеймском дворце. При этом Трамп на голубом глазу вдруг принялся уверять, что его выпады в адрес Мэй — всего лишь выдумка журналистов. «Нет, нет, нет, я никогда не говорил о ней ничего плохого, это выдуманная новость. Я думаю, что она приятный человек, я очень мило с ней лажу. Отношения очень, очень крепкие, у нас действительно очень хорошие отношения», — заявил Трамп.

Надо подчеркнуть: на самом деле интервью подлинное. И президент США действительно публично заявлял о своем недовольстве британским премьером. Не случайно пресс-служба Белого дома никак эту публикацию не опровергает. Просто Трамп в свой привычной манере говорит то одно, то другое — в зависимости от ситуации.

Отношения Трампа и Мэй не заладились с самого начала. Британка в очень жестких формулировках критиковала будущего главу Белого дома во время избирательной кампании. Да и затем диалог между ними был предельно холодным, особенно в последнее время. Показателен отказ Трампа провести с Мэй переговоры, которые должны были состояться в рамках саммита G7 в Квебеке.

И вот Трамп набросился на британку в один из наиболее трудных для неё моментов.

Сейчас Великобритания переживает политический кризис, спровоцированный процессом по выходу из ЕС. Представленный Мэй план оказался гораздо мягче, чем ожидали сторонники «брекзита», которые в связи с этим жестко ее критиковали и устроили в правительстве своего рода бунт. В связи с этим Мэй в понедельник уволила министра по делам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса . Глава МИД Борис Джонсон обвинил ее в намерении сделать Великобританию «вассальным государством» Евросоюза из-за планов сохранить зону свободной торговли с ЕС и сам ушёл в отставку.

Некоторые британские наблюдатели не исключают, что в ближайшее время парламентское большинство может снять Мэй с поста.

И вот тут показательно ещё одно заявление Трампа. В том же скандальном интервью газете Sun он выразил мнение, что Джонсон «мог бы быть отличным премьер-министром Соединенного Королевства». «Я сильно уважаю Бориса. Я ему, конечно, тоже нравлюсь, он говорит хорошие вещи про меня», — заявил американский лидер. Как пишет британская Guardian , посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон даже не исключил, что в ходе визита Трамп встретится с Джонсоном. «Борис Джонсон был другом президента, он был другом во время избирательной кампании и у него теплые и близкие отношения с президентом», — отметил дипломат.

Как отмечает Washington Post , «испорченного, почеркнуто неинтеллектуального сына миллионера» и «умного британского парня, получавшего образование в Итоне и Оксфорде» объединяет не только прическа и ужасное обращение с женщинами, от которого «волосы встают дыбом». Главное другое — взгляды на «брекзит». Оба политика выступают за жесткий вариант развода Британии с Евросоюзом, подразумевающий выход из всех структур ЕС. И именно поэтому Трампу очень импонирует мысль о том, чтобы скинуть неудобное ему правительство Мэй, а вместо нее поставить своего друга Бориса.

«Похоже, Трамп меняет власть в Великобритании. Тереза Мэй подорвала свою репутацию много раз, в том числе в отношениях с Трампом, — сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политической теории МГИМО (У) Кирилл Коктыш . — Что ситуация не так проста, стало понятно, когда Борис Джонсон написал крайне литературное заявление об отставке. Благодаря этому выяснилось, что он как минимум претендует на пост премьера. То есть заявление об отставке — это заявление на другой политический курс. Поэтому ситуация, при которой Джонсон координирует свои действия с Трампом, вполне естественна. Это очень похоже на правду, это разумно и понятно», — сказал политолог.

«Противостояние достигло своего апогея. Действия Трампа серьезно ослабляют переговорные позиции премьера Великобритании», — заявил газете ВЗГЛЯД и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . Гнев Трампа действиями Мэй он назвал ожидаемым. Трамп «возлагал очень большие надежды на ее премьерство». Президент США обещал Лондону новый большой торговый договор именно под жесткий сценарий Брекзита — но Мэй пошла по принципиально другому пути.

Абзалов прогнозирует, что Мэй с большим трудом может «пережить» нынешний кризис. Однако в случае падения кабинета Мэй, несмотря на комплименты Трампа в адрес Джонсона, собеседник считает «крайне высокой» вероятность прихода к власти не бывшего главы МИД, а, наоборот, лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина . По его словам, рейтинг лидера лейбористов ничуть не уступает рейтингам Мэй.

«В эти дни было много разговоров про вотум недоверия. Пока до него дело не дошло, но этот вопрос постоянно витает в воздухе, и ее оппоненты ждут подходящего момента», — заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов

Но с лейбористами, по мнению Куликова, все тоже непросто. «В действительности их победа маловероятна. Лейбористы хоть и лидируют по последним опросам, но незначительно. Даже если пройдут выборы, они не смогут сформировать устойчивое правительство. А если и смогут, разногласия в самой лейбористской партии по „брекзиту“ настолько сильны, что кризисы будут преследовать теперь уже Джереми Корбина на премьерском посту», — предсказал Куликов.

Именно поэтому эксперт не согласен, что дело идет к британскому «майдану». «Не думаю, что это намек на смену власти. Такое заявление — в духе традиционной стратегии Трампа. Он максимально повышает ставки и заставляет оппонентов идти на уступки, добиваясь необходимых результатов», — сказал он газете ВЗГЛЯД. — В заявлениях Трампа отражается большая игра вокруг выхода Великобритании из ЕС. У США здесь есть очевидный интерес на фоне серьезных разногласий Вашингтона и Брюссела и по обороне, и по экономическим вопросам. Эти заявления направлены именно на Терезу Мэй».

«Излишнего значения этому придавать не стоит. Трамп, конечно, может пытаться как-то влиять на общественные настроения, но я не думаю, что это ему удалось». «Поэтому тут скорее идет стандартная игра Трампа для собеседника, чтобы он шел на какие-то уступки и был более сговорчивым», — уверен Куликов.