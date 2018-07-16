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Британские принцы отказались от встречи с Трампом
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Британские принцы отказались от встречи с Трампом 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Не все члены королевского двора были рады визиту американского президента в Великобританию. Напомним, в минувшую пятницу Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в Виндзорский дворец, где их приняла королева Елизавета II. А вот принцы Чарльз и Уильям отказались присутствовать на этой встрече, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.
"Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — удивляются журналисты печатного издания. На самом же деле ничего удивительного в этом нет. Трампу припомнили его высказывания в адрес некоторых членов королевской семьи, в частности, покойной принцессы Дианы и нынешней супруги принца Уильяма, герцогини Кембриджской.
Кроме того, у 45 президента США серьезные разногласия с принцем Чарльзом, который является сторонником Парижского климатического соглашения, из которого по распоряжению Трампа вышли Соединенные Штаты.
Еще в прошлом году СМИ сообщили, что американский лидер не намерен встречаться с принцем Чарльзом, потому что не хочет, чтобы «кто-то читал ему лекции, даже член королевской семьи».
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