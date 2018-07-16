Британские принцы отказались от встречи с Трампом

"Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — удивляются журналисты печатного издания. На самом же деле ничего удивительного в этом нет. Трампу припомнили его высказывания в адрес некоторых членов королевской семьи, в частности, покойной принцессы Дианы и нынешней супруги принца Уильяма , герцогини Кембриджской.

Кроме того, у 45 президента США серьезные разногласия с принцем Чарльзом , который является сторонником Парижского климатического соглашения, из которого по распоряжению Трампа вышли Соединенные Штаты.

Еще в прошлом году СМИ сообщили, что американский лидер не намерен встречаться с принцем Чарльзом, потому что не хочет, чтобы «кто-то читал ему лекции, даже член королевской семьи».