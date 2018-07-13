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МИД России пока решил повременить с высылкой греческих дипломатов
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МИД России пока решил повременить с высылкой греческих дипломатов 

Ведомости 1 час назад
Утром 13 июля в российский МИД был вызван греческий посол в России Андреас Фриганас. Ему было высказано неудовольствие действиями греческих властей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Однако Москва решила пока повременить с высылкой греческих дипломатов в качестве зеркального ответа, отметили источники издания.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА «Новости», что ответные меры будут. «Всему свое время», — сказал он.
Греция 11 июля решила выслать двух российских дипломатов и запретить им въезд в страну. Афины обвинили их в том, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности из-за вмешательства во внутренние дела страны. В частности, российским дипломатам были предъявлены обвинения в попытках сбора и распространения информации и подкупе чиновников. Ранее Москва пообещала зеркально ответить на действия Афин.
В марте этого года произошла самая масштабная высылка российских дипломатов в истории Российской Федерации. Тогда британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» и выслали 23 российских дипломата. После обвинения Лондона поддержали еще 34 страны и в знак солидарности выслали от одного до 60 дипломатов. Россия отреагировала ответной высылкой дипломатов этих стран. Тогда Греция не стала высылать российских дипломатов.
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