В Совфеде прокомментировали идею о реформировании муниципального фильтра

"Я необходимости в изменениях пока не вижу, но готов к конструктивной дискуссии по этому вопросу", — заявил Клишас РИА Новости.

По словам сенатора, который входит в состав рабочей группы, в такой дискуссии должны в обязательном порядке принять участие политические партии и регионы.