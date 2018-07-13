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МИД ответил на обвинения по расследованию смоленской авиакатастрофы
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МИД ответил на обвинения по расследованию смоленской авиакатастрофы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД РФ ОБ ОБВИНЕНИЯХ ПОЛЬШИ В ПРЕПЯТСТВОВАНИИ РАССЛЕДОВАНИЮ «СМОЛЕНСКОЙ» АВИАКАТАСТРОФЫ: РЕЧЬ ИДЕТ О БАНАЛЬНОЙ ОТРАБОТКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКАЗА
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