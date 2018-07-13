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Лавров обеспокоен действиями властей Франции
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Лавров обеспокоен действиями властей Франции в отношении RT 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT заявил, что российские власти обеспокоены тем фактом, что телеканал RT был записан в «агенты влияния» в некоторых странах.
«Нас беспокоит то, что телеканал RT, к которому вы имеете непосредственное отношение, власти некоторых стран, например, Франции, записали в «агенты влияния». Кроме того, французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание «чёрного списка» средств массовой информации, которые подозреваются в распространении фейковых новостей», — сказал Лавров.
Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что на уровне правительства и законодателей предлагается создать список «надёжных» медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству.
«Если это не цензура, то я ничего не понимаю в этой жизни», — добавил Лавров.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя обсуждения во Франции законопроекта о борьбе с распространением фейков и манипуляций информацией, заявила, что в Париже обсуждают закон о борьбе с фейками, а получается закон о борьбе с RT.
20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю CSA Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.
В МИД России также назвали дискриминацией регулярный отказ Sputnik и RT в аккредитации во Франции.
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