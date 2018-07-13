Лавров обеспокоен действиями властей Франции в отношении RT

«Нас беспокоит то, что телеканал RT, к которому вы имеете непосредственное отношение, власти некоторых стран, например, Франции, записали в «агенты влияния». Кроме того, французское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий создание «чёрного списка» средств массовой информации, которые подозреваются в распространении фейковых новостей», — сказал Лавров.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что на уровне правительства и законодателей предлагается создать список «надёжных» медийных ресурсов и рекомендовать его национальным регуляторам по киберпространству.

«Если это не цензура, то я ничего не понимаю в этой жизни», — добавил Лавров.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян , комментируя обсуждения во Франции законопроекта о борьбе с распространением фейков и манипуляций информацией, заявила, что в Париже обсуждают закон о борьбе с фейками, а получается закон о борьбе с RT.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю CSA Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.