Сеул выразил протест Москве

Министерство национальной обороны Южной Кореи в субботу вызвало российского военного атташе. Как утверждается, два российских бомбардировщика Ту-95 в пятницу четыре раза нарушали зону идентификации ПВО Южной Кореи и улетели после предупреждений, сообщает агентство Yonhap

Самолеты были замечены в районе островов Токто в Японском море, острова Уллындо в Японском море и острова Чеджудо в Корейском проливе.