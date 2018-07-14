Сеул выразил протест Москве 

Министерство национальной обороны Южной Кореи в субботу вызвало российского военного атташе. Как утверждается, два российских бомбардировщика Ту-95 в пятницу четыре раза нарушали зону идентификации ПВО Южной Кореи и улетели после предупреждений, сообщает агентство Yonhap.
Самолеты были замечены в районе островов Токто в Японском море, острова Уллындо в Японском море и острова Чеджудо в Корейском проливе.
Как отмечают в Южной Корее, случившееся не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии. Кроме того, представитель южнокорейского оборонного ведомства заявил о том, что существует вероятность столкновения в воздухе. Россию попросили осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры, чтобы избежать их повторения.