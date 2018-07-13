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Президент РФ потребовал от Костина ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу
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Президент РФ потребовал от Костина ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу 

Банки.ру 2 часа назад
Президент России Владимир Путин потребовал от президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.
«Гораздо быстрее нужно идти (в направлении снижения ставок для малого бизнеса. — Прим.ред.)», — заявил президент РФ во время встречи с банкиром.
По словам Костина, сейчас ВТБ предлагает кредиты малому бизнесу под 10% годовых. «Для „малышей“ ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», — пояснил он.
Владимир Путин на это ответил, что в среднем по стране ставки по таким кредитам опустились ниже 10%.
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