У Владимира Путина давно не было такой удачной недели

В четверг в Кремле появился представитель Ирана Али Акбар Велаяти с письмом от аятоллы Хаменеи, обещающего Путину золотые горы, если тот откажется выполнять израильскую просьбу. Обоих участников встречи наверняка очень позабавило появившееся в этот момент заявление влиятельного американского сенатора и бывшего претендента на президентский пост от республиканцев Линдси Грэма (Lindsey Graham), призвавшего Иерусалим не заключать с Москвой таких соглашений, которые могут повредить интересам Вашингтона. Ограничение иранских влияний американским интересам соответствует, значит, он имел в виду какие-то другие обещания, которые Нетаньяху мог дать обитателю Кремля.

Какие идеи готов поддержать Израиль : вывода американских войск из Сирии, отмены санкций в отношении России, признания аннексии Крыма ? Президент Трамп, однако, уже сам заявил, что он заинтересован в таких шагах, так что сенатору следовало адресовать свои слова не в Иерусалим, а в Белый дом.

Путина и его гостя также наверняка развеселило обращение Аргентины , требовавшей выдать ей Велаяти, которого следователи из Буэнос-Айреса обвиняют в организации теракта в еврейском культурном центре в 1994 году. Даже Нетаньяху, который знает жизнь, ничего подобного не просил.

Когда появилась новость, что Трамп угрожает вывести США из НАТО, Путин и Велаяти, наверное, смеялись до колик. Ведь всего двумя часами ранее российский МИД опубликовал в Твиттере запись, в которой назвал эту организацию «бесполезной», а две недели назад ее генеральный секретарь заявил, что в случае нападения Ирана на Израиль, Альянс вмешиваться не будет. Ситуация в мире стала настолько интересной, что здесь следует уточнить: Столтенберг гарантировал, что НАТО откажется от помощи Израилю, а не Ирану. Тегеран , в свою очередь, в экономической конфронтации с США может рассчитывать на поддержку не только России и Китая , но также Европейского союза Великобритании : международное сообщество сходится во мнении, что у Трампа не было оснований отказываться от ядерного соглашения с Ираном, и хочет сохранить его в силе даже вопреки воле Вашингтона.

Аятолла согласен на это при условии, что вышеупомянутое сообщество, то есть Европейский союз, компенсирует ему убытки, которые его страна понесет из-за возвращения американских санкций. Москва тоже не имеет ничего против того, чтобы Брюссель финансировал Тегеран, в особенности если в ответ США откажутся поддерживать позицию ЕС не только в отношении Ирана, но и России. Но если Путин и Велаяти так прекрасно ладят, на что рассчитывает Нетаньяху?

Израильский премьер здраво рассуждает, что цели Москвы и Тегерана, конечно, совпадают, однако, этот союз не будет вечным. Иран не забыл, что в ирано-иракской войне (миллион убитых) Кремль поддерживал Саддама Хусейна, а Россию шиитский фундаментализм Тегерана устраивает лишь по одной причине: он гарантирует войну с фундаментализмом суннитским. Интересы обеих стран расходятся в Афганистане Йемене , а часть иранских элит считает, что союз с Москвой представляет опасность. В связи с этим Иран не позволил российским бомбардировщикам совершать промежуточные посадки на своей территории, а находящееся в союзнических отношениях с Тегераном движение «Хезболла» силой сместило силы России с позиций, которые, по его мнению, им занимать не следует. Война в Сирии подходит к концу, так что плюсы военного союза будут меркнуть на фоне конфликта послевоенных интересов.

Отношения Израиля с суннитскими государствами, доверие которых хочет вернуть Москва, налаживаются, а его контакты с США, несмотря на изменчивые настроения их президента, тоже остаются тесными. При этом он поддерживает в ЕС те же самые центробежные силы, что и Кремль, а поскольку палестинский вопрос отходит на второй план, можно сказать, что у России и Израиля практически не осталось сфер столкновения интересов.

Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти

Более того, Иерусалим относится с глубоким уважением к российским вооруженным силам. Беспилотный аппарат, прилетевший со стороны Сирии, он сбил лишь через 14 минут после обнаружения, убедившись, что машина не принадлежит россиянам. Израилю бы хотелось, чтобы Россия вынудила иранцев уйти из Сирии, но он готов удовлетвориться гарантиями, что иранское присутствие в этой стране не станет для него экзистенциальной угрозой. Судя по всему, этим придется удовлетвориться и продолжающему пока радостно улыбаться Велаяти.