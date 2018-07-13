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Россия укрепила позиции в мировом экономическом рейтинге
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Россия укрепила позиции в мировом экономическом рейтинге 

Банки Сегодня 3 часа назад
Россия укрепила позиции в мировом экономическом рейтингеПримечательно то, что для своих расчетов, аналитики и эксперты Всемирного банка использовали информацию предоставленную Росстатом. Эти данные содержат экономические показатели Крымского региона.
Напомним, что Владимир Путин поставил задачу Правительству РФ закрепить позиции России на мировой экономической арене, чтобы попасть в пятерку самых лучших экономик мира. По приказу Президента РФ это должно произойти не позже 2024 года. На данный момент, Министерство финансов и Министерство экономического развития формируют план, который позволит достигнуть поставленного результата.
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