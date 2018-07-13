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Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа
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Диалог с Москвой отвечает интересам Парижа, заявил посол Франции 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Отношения Москвы и Парижа являются откровенными, регулярными о добрыми, а диалог с Россией отвечает интересам Франции, заявила посол Франции в РФ Сильви Берман накануне визита президента страны Эмануэля Макрона.
Макрон прибудет в Россию 15 июля, чтобы посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют команды Франции и Хорватии. Этот визит станет третьим с конца мая этого года. Ранее Макрон присутствовал на полуфинале ЧМ в Санкт-Петербурге между сборными Франции и Бельгии.
"Франция убеждена, что нам необходимо вести диалог с Россией как с постоянным членом Совета Безопасности (ООН), с тем чтобы найти решение главных дипломатических вызовов и глобальных задач… Для нас диалог с Россией отвечает интересам Франции, так как он помогает выстраивать атмосферу доверия, столь необходимую для нормальных отношений с Россией", — сказала посол в ходе приема, приуроченного к национальному празднику Дню взятия Бастилии.
Она напомнила, что 15 июля в Россию в третий раз с конца мая приедет президент Франции Эммануэль Макрон. "Вполне вероятно, что за два последних месяца Россия станет наиболее посещаемой Эммануэлем Макроном страной, не считая стран Евросоюза", — добавила Берман.
"У нас откровенные, регулярные и добрые двусторонние отношения", — сказала она.
Говоря о предстоящем матче между командами Франции и Хорватии, посол выразила надежду на победу сборной своей страны, отметив, что команда противников является очень сильной.
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