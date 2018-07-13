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МИД России пока не станет высылать греческих дипломатов в ответ на действия Афин
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МИД России пока не станет высылать греческих дипломатов в ответ на действия Афин 

Клопс.Ru 3 часа назад
Об этом пишет «Коммерсант».
Двух сотрудников российского посольства выслали из Афин в среду, 11 июля. Их обвинили в попытке подкупа на греческих чиновников.
При этом Афины подчёркивали, что намерены сохранить хорошие отношения с Москвой. Россия же объявила, что примет симметричные меры.
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