МИД России пока не станет высылать греческих дипломатов в ответ на действия Афин

Об этом пишет «Коммерсант». Двух сотрудников российского посольства выслали из Афин в среду, 11 июля. Их обвинили в попытке подкупа на греческих чиновников. При этом Афины подчёркивали, что намерены сохранить хорошие отношения с Москвой Россия же объявила, что примет симметричные меры.