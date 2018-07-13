Песков рассказал, кто для Путина Трамп

Дональд Трамп — президент США, визави Владимира Путина на переговорах в Хельсинки, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, кто для Путина Трамп.
"Президент США, визави по запланированным на понедельник переговорам", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее на пресс-конференции президент США назвал Путина своим конкурентом.
Еще Песков пояснил, что формат саммита лидеров России и США не предполагает принятия совместного коммюнике. "Нет, совместное коммюнике — не обязательный атрибут подобных встреч. Заявления будут сделаны непосредственно двумя президентами по итогам саммита".