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Замглавы МИД обсудил с послом Евросоюза ситуацию на Корейском полуострове
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Замглавы МИД обсудил с послом Евросоюза ситуацию на Корейском полуострове 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в пятницу обсудил с главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером урегулирование на Корейском полуострове и подготовку к саммиту форума «Азия-Европа» (АСЕМ), сообщил российский МИД.
"Стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также подготовку к запланированному на 18-19 октября в Брюсселе 12-му саммиту форума «Азия-Европа», — говорится в сообщении ведомства.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.
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