Путин поручил правительству разобраться с квотами на вылов рыбы

«Этот вопрос переадресован в правительство, есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров», — сказал Песков, передает ТАСС

Напомним, 4 июля во время встречи с Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказывал о перспективах развития региона и упомянул, что в рыболовной сфере «беда полная»: происходит перепродажа квот, в результате «рыба уходит».