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Путин поручил правительству разобраться с квотами на вылов рыбы
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Путин поручил правительству разобраться с квотами на вылов рыбы 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вопрос о распределении квот на вылов рыбы, заданный главой Приморского края Андреем Тарасенко президенту Владимиру Путину, переадресован в правительство, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этот вопрос переадресован в правительство, есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров», — сказал Песков, передает ТАСС.
Напомним, 4 июля во время встречи с Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказывал о перспективах развития региона и упомянул, что в рыболовной сфере «беда полная»: происходит перепродажа квот, в результате «рыба уходит».
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