Президенты России и Франции обсудят 15 июля двусторонние и международные вопросы 

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Путин выступит в МИД на совещании российских послов и постпредов

Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется

Пиво в честь встречи Путина и Трампа поступило в финские магазины и пользуется спросом