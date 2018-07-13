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Президенты России и Франции обсудят 15 июля двусторонние и международные вопросы
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Президенты России и Франции обсудят 15 июля двусторонние и международные вопросы 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят 15 июля в Москве двусторонние и международные вопросы. Об этом в пятницу журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Как правило, президенты обсуждают те темы, которые считают нужными обсуждать, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, войдут ли в повестку дня проблематика Сирии и Украины. — Не исключено, что затронут двусторонние отношения и наиболее острые международные проблемы. Президенты находятся по этим темам в постоянном контакте, не только в ходе личных встреч ".
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