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Путин переадресовал вопрос распределения квот на вылов рыбы кабмину
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Путин переадресовал вопрос распределения квот на вылов рыбы кабмину 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос с квотами на вылов рыбы в Приморском крае переадресован в правительство России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
4 июля на встрече Владимира Путина с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко была поднята тема распределения квот на вылов рыбы. Тарасенко указал на то, что крупные компании перекупают квоты у более мелких, в том числе тех, которые обеспечивают работой небольшие поселки.
"Этот вопрос переадресован в правительство, есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров", — сказал представитель Кремля.
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