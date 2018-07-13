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Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова
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Песков: Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, это [обращение матери Сенцова] будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", — отметил он. Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, представитель Кремля заявил: "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию".
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