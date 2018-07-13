Финляндия введет пограничный контроль из-за встречи Путина и Трампа

"Внутренний пограничный контроль вводится с 12.00 13 июля и до 12.00 17 июля", — говорится в сообщении.

Это решение направлено в том числе на «установление лиц, которые могут представлять опасность». При это внутренний пограничный контроль коснется не всех граждан, а лишь тех, в ком сотрудники МВД страны увидят угрозу.

Турку. Особое внимание правоохранители уделят аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам в Хельсинки

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.