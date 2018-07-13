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Финляндия введет пограничный контроль из-за встречи Путина и Трампа
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Финляндия введет пограничный контроль из-за встречи Путина и Трампа 

Газета.Ru 5 часов назад
Финляндия вводит временный контроль на внутренних границах с ЕС, чтобы усилить безопасность перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
"Внутренний пограничный контроль вводится с 12.00 13 июля и до 12.00 17 июля", — говорится в сообщении.
Это решение направлено в том числе на «установление лиц, которые могут представлять опасность». При это внутренний пограничный контроль коснется не всех граждан, а лишь тех, в ком сотрудники МВД страны увидят угрозу.
Особое внимание правоохранители уделят аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам в Хельсинки и Турку.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.
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