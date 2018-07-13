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Путин и Трамп проведут пресс-конференцию
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Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита, заявил Песков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Совместное коммюнике не является обязательным атрибутом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя лидерами, которые проведут пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
"Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — сказал Песков журналистам в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать, предполагается ли на саммите совместное коммюнике.
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