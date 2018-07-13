Чиновник из КНДР обойдёт стороной политику на ЧМ 

Ли Рен Нама не будет обсуждать политических вопросов во время визита в Россию. Вице-премьер КНДР полетит в Москву лишь на Чемпионат мира.
«Официальных переговоров по вопросу северокорейского урегулирования не предусмотрено», — цитирует РИА Новости свои источники в дипломатических кругах.
Ли Рен Нам также является председателем Корейской футбольной ассоциации. Принять участие в церемонии закрытия мундиаля его пригласила ФИФА.
Ким Ен Нам был в Москве на открытии мундиаля. Тогда он встречался президентом России Владимиром Путиным и передал ему письмо от Северокорейского лидера Ким Чен Ына.