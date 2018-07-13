Чиновник из КНДР обойдёт стороной политику на ЧМ

Ли Рен Нама не будет обсуждать политических вопросов во время визита в Россию . Вице-премьер КНДР полетит в Москву лишь на Чемпионат мира.

«Официальных переговоров по вопросу северокорейского урегулирования не предусмотрено», — цитирует РИА Новости свои источники в дипломатических кругах.

Ли Рен Нам также является председателем Корейской футбольной ассоциации. Принять участие в церемонии закрытия мундиаля его пригласила ФИФА.

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