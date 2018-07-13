Финляндия возобновляет погранконтроль на время саммита России и США 

Финляндия возобновит пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза на время саммита России и США, который состоится в Хельсинки 16 июля.
«Внутренний пограничный контроль начнётся в пятницу 13 июля в 12:00 и завершится во вторник 17 июля в 12:00», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.
Отмечается, что целью возобновления контроля является соблюдение законодательства иностранцами, а также идентификация лиц, которые могут представлять угрозу.
Ранее в МИД России подтвердили встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео во время саммита в Хельсинки.