Трамп в посудной лавке: что натворил глава США, не успев приехать в Соединенное Королевство 

Дональд Трамп приехал в Великобританию не с государственным визитом, но все равно в официальном статусе. Встретился с премьер-министром Терезой Мэй. Посмотрел на парад перед дворцом, где родился Уинстон Черчилль. Поужинал стейком из шотландского лосося и клубникой со сливками. Казалось бы, что могло пойти не так?
И сразу после этого The Sun публикует записанное ранее интервью с Трампом, которое едва ли не все издания бомба это вот называют «бомбой»: Мэй «разрушила „Брекзит“. Экс-глава МИД Борис Джонсон был отличным премьер-министром. Мэр Лондона ужасно выполняет свою работу — и так далее, продолжает шеф-редактор Washington Post Юджин Робинсон. Его слова приводит MSNBC.
»Мне попросту жалко Мэй. Она пригласила в свою страну невероятно непопулярного человека. Отвезла его в Бленхеймский дворец. Уговорила королеву (!) принять его на чай. Приложила все эти усилия — а он попросту всаживает в нее нож, причем самым жестоким образом. Не только словами о том, что Борис Джонсон будет хорошим премьером (это, конечно, не верно), но во многом заявлением о том, что ее план по «Брекзиту» несовместим с некоей огромной двусторонней торговой сделкой США и Великобритании, что это невозможно. Это единственная карта, которая у нее была, а он выдернул ее у нее из рук. Это просто невероятно».
Сам Трамп еще в интервью оговорился, что вовсе не хочет «стравливать» Мэй и Джонсона, недавно покинувшего пост министра иностранных дел. Как позднее подчеркнули в администрации США, «президенту очень нравится премьер-министр Мэй, и он ее очень уважает». Для наглядности можно представить, что в Хельсинки Трамп заявит: «прекрасным президентом» стал бы Алексей Улюкаев или Алексей Навальный.
Менее чем странным такое поведение назвать сложно — так прокомментировал ситуацию MSNBC писатель и научный сотрудник Лондонской школы экономики Брайан Клаас:
«Это интервью либо безумное, либо бестактное, либо безрассудное. Безумно говорить, что у тебя выше рейтинг, чем был у Авраама Линкольна, который жил за 70 лет до появления соцопросов вообще. Бестактно атаковать Терезу Мэй, когда ее правительство и так находится на грани крушения, а он еще и подталкивает ее к обрыву. А безрассудно — это саботировать политическую систему ближайшего союзника США. От этого интервью Великобритания может содрогнуться. Соперники Мэй уже готовят попытку сместить ее с поста премьера, британский кабинет министров только что пережил несколько крупных отставок, а Дональд Трамп делает все только хуже. И это абсолютно контрпродуктивно американским интересам и интересам международной безопасности. А вот кому это на руку — так это Владимиру Путину. По факту, это лейтмотив всего европейского турне Трампа перед поездкой в Хельсинки — список пожеланий Путина исполняется благодаря Дональду Трампу».