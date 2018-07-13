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СМИ сообщили, что Россия пока не будет высылать греческих дипломатов
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СМИ сообщили, что Россия пока не будет высылать греческих дипломатов 

Говорит Москва 2 часа назад
Однако, как отмечает издание, российская сторона не стала пока принимать зеркальных мер и высылать дипломатов этой страны.
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