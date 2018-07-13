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Экс‐советник президента Украины рассказал, как Европа относится к Порошенко
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Экс‐советник президента Украины рассказал, как Европа относится к Порошенко 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Украинский политолог и бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что промахи действующего руководства страны способны привести к изоляции в Европе. Об этом сообщило ИА НСН.
По мнению эксперта, антиукраинские настроения в Парламентской ассамблее ОБСЕ связаны с тем, что на Западе не понимают, почему Украина не соблюдает Минские соглашения, а украинский парламент не принимает прогрессивные законы.
«Европейское руководство не раздражает сама Украина, но очень раздражает поведение украинской власти во главе с Порошенко. Европейские политики не могут так поступать — у них нельзя безудержно воровать. А Порошенко ворует со своими подельниками десятками миллиардов долларов. Поэтому идет изоляция политического руководства Украины», — отметил политолог, добавив, что нынешнее руководство страны списано в Европе.
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что стране следует закупать газ из России по тем же правилам, которых придерживаются в Европе. Такое сообщение появилось на его официальном сайте.
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