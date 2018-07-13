В Госдуме объяснили, почему Запад начал уставать от украинского вопроса 

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что украинский вопрос «уже раздражает всех» на международной арене. По словам российского парламентария, украинский политик «правильно уловил тенденцию».
«Причина тому — постоянные проблемы, которая создает Украина, требуя усиления давления на Россию, льгот и привилегий для себя, а также членства в ЕС и НАТО. При том внутренне она никак не меняется. Всё это расхолаживает Запад в отношении поддержки Украины и делает её в некоторых вопросах формальной… Вечные притязания украинской стороны, её жалобы и требования встречают всё меньше сочувствия», — отметил депутат.
Затулин добавил, что западные страны вряд ли перестанут поддерживать Украину в конфронтации с Россией. Однако, по его мнению, эта поддержка не равнозначна одобрению действий политической верхушки страны во главе с украинским лидером Петром Порошенко, потому что Запад «разочарован в результатах этого режима».
«Скорее всего, дело идёт к очередной смене лиц. Запад это вполне бы устроило, поскольку позволило бы продлить рассуждения на тему о новой метле, которая наладит борьбу с коррупцией, о новых надеждах на демократические реформы», — подчеркнул Затулин.
Ранее Шуфрич заявил, что украинский вопрос «уже раздражает всех» в Парламентской ассамблее ОБСЕ.