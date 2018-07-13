В Госдуме объяснили, почему Запад начал уставать от украинского вопроса

«Причина тому — постоянные проблемы, которая создает Украина , требуя усиления давления на Россию , льгот и привилегий для себя, а также членства в ЕС НАТО . При том внутренне она никак не меняется. Всё это расхолаживает Запад в отношении поддержки Украины и делает её в некоторых вопросах формальной… Вечные притязания украинской стороны, её жалобы и требования встречают всё меньше сочувствия», — отметил депутат.

Затулин добавил, что западные страны вряд ли перестанут поддерживать Украину в конфронтации с Россией. Однако, по его мнению, эта поддержка не равнозначна одобрению действий политической верхушки страны во главе с украинским лидером Петром Порошенко , потому что Запад «разочарован в результатах этого режима».

«Скорее всего, дело идёт к очередной смене лиц. Запад это вполне бы устроило, поскольку позволило бы продлить рассуждения на тему о новой метле, которая наладит борьбу с коррупцией, о новых надеждах на демократические реформы», — подчеркнул Затулин.