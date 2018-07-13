Экс-советник президента Украины: Европа списывает Порошенко со счетов

Украинский вопрос вызывает раздражение у европейских политиков. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич по итогам саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает телеканал «112 Украина ». По его словам, представители западных стран «не понимают», почему Украина не соблюдает Минские соглашения, а украинский парламент не принимает прогрессивные законы.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН считает, что промахи нынешнего украинского руководства приводят к изоляции в Европе (слушайте аудио).

«Европейское руководство не раздражает сама Украина, но очень раздражает поведение украинской власти во главе с Порошенко. Европейские политики не могут так поступать — у них нельзя безудержно воровать. А Порошенко ворует со своими подельниками десятками миллиардов долларов. Поэтому идет изоляция политического руководства Украины. Нынешнее руководство Украины списано в Европе», — считает эксперт.

Напомним, российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний «в связи с грубым нарушением регламента, которое было допущено секретариатом и представителем ОБСЕ», пишет «Свободная пресса».