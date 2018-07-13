Помпео и Лавров встретятся в Хельсинки

Помпео и Лавров встретятся во время саммита в Хельсинки

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоится в Хельсинки , где пройдет саммит лидеров двух стран. Об этом сообщила официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт, пишет РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что они планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. "Государственный секретарь Майк Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки, Финляндия, для проведения встречи с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля. Находясь в Хельсинки, госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудит широкий круг вопросов по американо-российским отношениям", — сказала она. Науэрт добавила, что госсекретарь также встретиться с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.