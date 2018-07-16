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На саммите РФ — США созданы отдельные пресс-центры для российских и американских СМИ
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На саммите РФ — США созданы отдельные пресс-центры для российских и американских СМИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Капитал страны
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Журналисты России и США, которые освещают встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинке, работают в двух отдельных пресс-центрах. Финские организаторы позаботились о том, чтобы у пулов Кремля и Белого дома были собственные помещения для передачи репортажей.
Обычно на крупных международных встречах все журналисты работают в едином пресс-центре. Однако в президентском дворце принимающая сторона выставила два отдельных указателя: в одну сторону — пресса США, в другую — российская. Журналисты соблюдают это правило, хотя речь не идет ни о каких запретах, а лишь о рекомендации.
И российским и американским репортерам предоставлены по несколько комнат со столами, стульями и креслами. В некоторых из них установлены мониторы, на которые ведется трансляция и мероприятия. Во всех помещениях работает бесплатный беспроводной интернет.
Единственным общим помещением для представителей СМИ обеих стран стала столовая. Представителей прессы бесплатно угощают здесь сэндвичами, горячими и холодными напитками, а также финским гороховым супом «хернерокка».
К услугам журналистов также небольшой внутренний дворик, где можно подышать свежим воздухом, или, как неудивительно для европейских стран, — покурить.
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