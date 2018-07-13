В Европарламенте от Трампа ожидают нестандартного поведения 

Депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек уверил общественность, что запланированная встреча Президента Америки Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным запомнится всем участникам нестандартным поведением Трампа.
Политик, известный во всем мире своей эксцентричностью и демонстративно провоцирующий своих американских недоброжелателей, и в рамках саммита совершит неожиданный шаг, который повергнет в шок не только европейских коллег, но и администрацию США, сообщает Российское агентство международной информации «РИА Новости».
Напомним, что обозначенная встреча двух лидеров, которую с нетерпением ждут во всем мире, состоится 16 июля в Хельсинки.