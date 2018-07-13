«Цифровая экономика стоит на перепутье»: почему Путина и Медведева не было на «Иннопроме»

В день открытия «Иннопрома» Дмитрий Медведев находился в Анкаре , где присутствовал на инаугурации турецкого президента Реджепа Эрдогана . Что касается Владимира Путина, то сайт Кремля в этот день опубликовал только отчет о рабочей встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым . На публике президент появился лишь в среду: тогда он вместе с патриархом Кириллом и группой чиновников и бизнесменов посетил Валаамский монастырь.

Политологи считают, что отсутствие первых лиц связано с насыщенной международной повесткой: продолжается чемпионат мира по футболу, идет подготовка к переговорам Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом , в среду глава государства встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху

«Тогда еще не было понятно, кто выйдет в финал, каждый вариант предполагал ту или иную встречу. Тогда не было ситуации в Великобритании [связанной с отставкой министра иностранных дел Бориса Джонсона ], предполагалось, что какие-то лица могут приехать, можно было бы обсудить сюжеты, интересующие нас. Встреча с Нетаньяху тоже предполагалась раньше. В воскресенье на финал приедет [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и он уже объявил, что, помимо ритуальных действий, связанных с его личным присутствием, он проведет встречу с Путиным. Надо полагать, что он будет излагать позицию Европы после саммита НАТО и в преддверии встречи Путина с Трампом. Там очень насыщенная повестка, и первые лица государства не должны были удаляться от Москвы », — объяснил корреспонденту «ФедералПресс» политолог, доцент РАНХиГС Игорь Загарин.

Владимир Путин не появлялся даже на матчах российской сборной, что свидетельствует о его большой загруженности, отметил в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» политолог, профессор ВШЭ Николай Петров . Поэтому нельзя говорить о том, что инновационная экономика перестает быть одной из центральных тем, считает он.

«Проблема скорее в том, что не совсем понятно, как эта тема должна звучать. Мы не видим выбора внешнеполитического курса, от которого зависит то, будут ли выполняться обещания, которые Путин сделал в послании Федеральному Собранию и майском указе. Если мы рассчитываем на улучшение отношений, это один сценарий для инновационного развития, если мы рассчитываем на углубление конфронтации, это другой сценарий. Главный приоритет сегодня — определение возможностей улучшения отношений с Западом. Цифровая экономика стоит на перепутье: или она рассчитывает на собственные силы и развивается в системе, условно говоря, «Ростеха» как закрытый проект, или она связывается с глобализирующими трендами и сотрудничеством с Западом», — объяснил Петров. Именно поэтому встречи с иностранными лидерами сейчас важнее, чем посещение очередной выставки, считает эксперт.

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, отсутствие первых лиц государства на «Иннопроме» в этом году никак не повлияет на статус выставки и ее будущее. «Иннопром» не только остается международной промышленной выставкой, но и всерьез претендует на статус главной промышленной выставки страны.

«Думаю, в следующий раз таких ограничителей [мешающих присутствию первых лиц государства на выставке] не будет», — резюмировал Игорь Загарин.

Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин