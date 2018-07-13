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В Раде заявили, что украинский вопрос раздражает Европу
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В Раде заявили, что украинский вопрос раздражает Европу 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Депутат: никто не понимает, почему Украина ничего не делает
Украинский вопрос уже начал раздражать европейских политиков, заявил народный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, вернувшийся днями ранее с берлинского саммита ПА ОБСЕ. По его словам, в Европе никто не понимает, почему украинские власти не делают того, что могут сделать только они.
Вернувшийся из столицы Германии с саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, представляющий в парламенте «Оппозиционный блок», обрисовал ситуацию, которая складывается при обсуждении в Европе проблемы Украины. По его словам, европейские политики теряют интерес к этому вопросу, а украинские власти начинают вызывать раздражение у европейцев. Такое мнение Шуфрич озвучил, говоря об обсуждении украинской тематики на предстоящей встрече в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Хорошо, что там украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся из Берлина, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».
Оппозиционный депутат объяснил, что в Европе не могут понять, почему власти в Киеве не делают того, что могут сделать только они. Среди таких дел Шуфрич назвал реализацию Минских соглашений и принятие Верховной радой необходимых законов.
«Это не может сделать ни Бундестаг, это не может сделать ни Конгресс США, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты», — заявил депутат, добавив, что у украинского парламента связаны руки из-за действий «коалиции и президента», блокирующих решение вопросов.
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