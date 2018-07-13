В Раде заявили, что украинский вопрос раздражает Европу

Депутат: никто не понимает, почему Украина ничего не делает

Украинский вопрос уже начал раздражать европейских политиков, заявил народный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич , вернувшийся днями ранее с берлинского саммита ПА ОБСЕ . По его словам, в Европе никто не понимает, почему украинские власти не делают того, что могут сделать только они.

Владимира Путина и Дональда Трампа. Вернувшийся из столицы Германии с саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, представляющий в парламенте «Оппозиционный блок», обрисовал ситуацию, которая складывается при обсуждении в Европе проблемы Украины. По его словам, европейские политики теряют интерес к этому вопросу, а украинские власти начинают вызывать раздражение у европейцев. Такое мнение Шуфрич озвучил, говоря об обсуждении украинской тематики на предстоящей встрече в Хельсинки президентов России и США

«Хорошо, что там украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся из Берлина, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Оппозиционный депутат объяснил, что в Европе не могут понять, почему власти в Киеве не делают того, что могут сделать только они. Среди таких дел Шуфрич назвал реализацию Минских соглашений и принятие Верховной радой необходимых законов.